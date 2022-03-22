Полянский: Россия запросит в Совбезе ООН голосование по резолюции насчёт Украины

Зампостпреда РФ считает, что любой документ по гуманитарной ситуации на Генассамблее ООН "ничего не даст", поскольку станет "очередным политизированным антироссийским текстом".

Россия планирует в ближайшем будущем запросить проведение голосования по своему проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил в Telegram-канале заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, информация о том, что Россия якобы отозвала проект своей резолюции, является ложной и используется Западом, чтобы выдать желаемое за действительное. Полянский подчёркивает, что на рассмотрение документа требуется дополнительное время. Он объясняет это тем, что страны Запада оказывают давление по данному вопросу.

"К настоящему моменту мы получили несколько запросов на соавторство и планируем запросить голосование по проекту [резолюции] в Совете Безопасности в ближайшем будущем. Мы уверены, что Совет Безопасности может и должен принять резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, что окажет необходимую поддержку [деятельности] гуманитарных организаций на месте", — указал Полянский.

Зампостпреда РФ подчеркнул, что любой документ по гуманитарной ситуации на Украине, принятый на уровне Генассамблеи ООН, "ничего не даст", поскольку станет "очередным политизированным антироссийским текстом".