Байден назвал "не точными" утверждения, что Украине не хватает западного оружия

Выступая в Белом доме на встрече с представителями бизнеса, посвящённой украинскому кризису, Байден заверил, что американские "ответные меры" работают, а Украина "сражается доблестно и использует военную технику", предоставленную Западом. Президент Штатов заявил, что только США выделили на это более 2 млрд долларов.

"Мысль о том, что им не хватает современной военной техники, просто не является точной. Я не буду тратить время и вдаваться в подробности, но суть в том, что у них есть вся необходимая военная техника, которая имеет рациональный смысл с точки зрения наших ВС, ВС НАТО, для того чтобы они могли делать то, что они делают", — сказал Байден.