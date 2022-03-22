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21 марта, 22:33

Байден назвал "не точными" утверждения, что Украине не хватает западного оружия

Официальный Киев продолжает на разных площадках просить о дополнительной военной помощи, в том числе о поставках самолётов, средств противовоздушной обороны.

Президент США Джо Байден заявил, что утверждения, будто Украине мало поставляемого ей Западом оружия и военной техники, являются "не точными".

Выступая в Белом доме на встрече с представителями бизнеса, посвящённой украинскому кризису, Байден заверил, что американские "ответные меры" работают, а Украина "сражается доблестно и использует военную технику", предоставленную Западом. Президент Штатов заявил, что только США выделили на это более 2 млрд долларов.

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"Мысль о том, что им не хватает современной военной техники, просто не является точной. Я не буду тратить время и вдаваться в подробности, но суть в том, что у них есть вся необходимая военная техника, которая имеет рациональный смысл с точки зрения наших ВС, ВС НАТО, для того чтобы они могли делать то, что они делают", — сказал Байден.

Как писал Лайф ранее, Зеленский просил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты. Генсек НАТО Столтенберг объявил об отказе альянса делать это, после чего президент Незалежной усомнился в способности НАТО кого-то защитить. Кроме того, ранее не один мировой лидер высказался против введения бесполётной зоны, ряд политиков считают, что это приведёт к третьей мировой войне.

Обложка ©

Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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