"От нас не скрыться": Юлия Чичерина сняла украинский флаг над мэрией Энергодара

Артистка не захотела выступать в здании, над которым реет жёлто-голубой стяг, связанный для артистки в том числе с обстрелами Донбасса, где она часто бывает.

Юлия Чичерина снимает украинский флаг с мэрии Энергодара. Видео © Telegram / WarGonzo

Российская певица Юлия Чичерина выступила перед российскими солдатами в украинском городе Энергодаре. Концерт был запланирован в здании мэрии, над которым развевался украинский флаг, и артистка перед выходом на сцену сняла стяг.