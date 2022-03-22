"От нас не скрыться": Юлия Чичерина сняла украинский флаг над мэрией Энергодара

Артистка не захотела выступать в здании, над которым реет жёлто-голубой стяг, связанный для артистки в том числе с обстрелами Донбасса, где она часто бывает.