"От нас не скрыться": Юлия Чичерина сняла украинский флаг над мэрией Энергодара
Артистка не захотела выступать в здании, над которым реет жёлто-голубой стяг, связанный для артистки в том числе с обстрелами Донбасса, где она часто бывает.
Юлия Чичерина снимает украинский флаг с мэрии Энергодара. Видео © Telegram / WarGonzo
Российская певица Юлия Чичерина выступила перед российскими солдатами в украинском городе Энергодаре. Концерт был запланирован в здании мэрии, над которым развевался украинский флаг, и артистка перед выходом на сцену сняла стяг.
Как отмечается в Telegram-канале WarGonzo, который ведёт известный военный корреспондент Семён Пегов, "певица не желала выступать под государственным символом страны, связанной с военными преступлениями и инициировавшей против неё уголовное преследование".
Лайф напоминает, что российские военные взяли под контроль Энергодар ещё 28 февраля, всего через четыре дня после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства тогда подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.
Telegram / WarGonzo