ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 22:30
26098

"От нас не скрыться": Юлия Чичерина сняла украинский флаг над мэрией Энергодара

Артистка не захотела выступать в здании, над которым реет жёлто-голубой стяг, связанный для артистки в том числе с обстрелами Донбасса, где она часто бывает.

Юлия Чичерина снимает украинский флаг с мэрии Энергодара. Видео © Telegram / WarGonzo

Российская певица Юлия Чичерина выступила перед российскими солдатами в украинском городе Энергодаре. Концерт был запланирован в здании мэрии, над которым развевался украинский флаг, и артистка перед выходом на сцену сняла стяг.

Как отмечается в Telegram-канале WarGonzo, который ведёт известный военный корреспондент Семён Пегов, "певица не желала выступать под государственным символом страны, связанной с военными преступлениями и инициировавшей против неё уголовное преследование".

Рогозин внезапно зачитал монолог Тараса Бульбы
Рогозин внезапно зачитал монолог Тараса Бульбы

Лайф напоминает, что российские военные взяли под контроль Энергодар ещё 28 февраля, всего через четыре дня после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства тогда подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.

BannerImage

Telegram / WarGonzo

Артем Порвин
  • Новости
  • Юлия Чичерина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar