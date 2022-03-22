Титов предложил временно не наказывать бизнес за валютные нарушения

Приостановить в отношении бизнеса таможенные проверки нарушений валютного законодательства в условиях санкций — с такой инициативой выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он направил соответствующее письмо министру финансов Антону Силуанову.

"Уполномоченный предложил приостановить проведение проверок соблюдения валютного законодательства со стороны Федеральной таможенной службы — по аналогии с приостановкой таких проверок, о которой уже объявила Федеральная налоговая служба", — отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Титов отмечает, что предприниматели, находясь в санкционных реалиях, рискуют столкнуться с привлечением к ответственности за действия, в которых нет их вины.

"Например, они успели перевести валютные средства за рубеж в качестве авансовых платежей или полной предоплаты. Из-за санкций и товар в Россию не поставляется, но и средства не возвращаются. Либо не оплачиваются уже произведённые поставки товаров из нашей страны. Формально есть повод увидеть нарушения", — подчёркивает Титов.

В этой связи бизнес-омбудсмен просит министра дать разъяснения, в которых "должна подчёркиваться обязательность учёта санкционной ситуации в качестве обстоятельств, смягчающих или исключающих ответственность за нарушения валютного законодательства".