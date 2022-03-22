Apple отчиталась об устранении сбоев в своих сервисах

Американская компания Apple сообщила, что устранила сбои в работе своих сервисов. Об этом говорится на странице сайта Apple, где размещаются отчёты о состоянии системы. Согласно представленной там информации, сейчас все сервисы работают должным образом.

Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе пользовательских систем Apple. В частности, проблемы были с Apple Maps, iCloud и App Store. Больше всего жалоб поступало на скорость загрузки данных в Apple Music.

Лидером по количеству жалоб были США. Сбои также фиксировались у пользователей из России, Германии, Великобритании, Канады, Нидерландов и так далее.