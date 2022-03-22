НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 21:28

Apple отчиталась об устранении сбоев в своих сервисах

В частности, проблемы были с Apple Maps, iCloud и App Store. Больше всего жалоб поступало на скорость загрузки данных в Apple Music.

Американская компания Apple сообщила, что устранила сбои в работе своих сервисов. Об этом говорится на странице сайта Apple, где размещаются отчёты о состоянии системы. Согласно представленной там информации, сейчас все сервисы работают должным образом.

Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе пользовательских систем Apple. В частности, проблемы были с Apple Maps, iCloud и App Store. Больше всего жалоб поступало на скорость загрузки данных в Apple Music.

Лидером по количеству жалоб были США. Сбои также фиксировались у пользователей из России, Германии, Великобритании, Канады, Нидерландов и так далее.

Apple обвинила банки в проблемах с трансакциями через систему "Мир"

Apple обвинила банки в проблемах с трансакциями через систему "Мир"

Ранее Лайф сообщал, что Apple отказалась продавать в РФ новый iPhone SE и другие устройства с весенней презентации. В свою очередь, магазин приложений AppStore по-прежнему продолжает работать, а обновления iOS приходят на гаджеты российских пользователей.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1