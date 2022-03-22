Компания CD Projekt Red анонсировала выпуск нового "Ведьмака"
Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 вместо REDengine. Для этого компания подписала договор о долгосрочном сотрудничестве с Epic Games.
Изображение с анонса игры. Фото © CD Projekt Red
Польская компания CD Projekt Red анонсировала новую игру из серии "Ведьмак". Пока не известно ни о дате выхода, ни о сюжете игры. Это первое официальное сообщение о работе над продолжением саги.
Разработчики сделали анонс, показав изображение с медальоном ведьмака, покрытым снегом. Текст гласит: "Новая сага начинается". Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 вместо REDengine. Для этого компания подписала договор о долгосрочном сотрудничестве с Epic Games.
"Благодаря этому партнёрству повысится эффективность и предсказуемость производственного процесса", — заявил технический директор компании Павел Заводный.
Лайф напоминает, что разработчик компьютерных игр CD Projekt RED ранее остановил продажи в РФ и Белоруссии на фоне российской "Операции Z" на Украине. Запрет на реализацию коснётся цифровых и физических копий.
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