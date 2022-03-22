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21 марта, 21:00

Компания CD Projekt Red анонсировала выпуск нового "Ведьмака"

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 вместо REDengine. Для этого компания подписала договор о долгосрочном сотрудничестве с Epic Games.

<p>Изображение с анонса игры. Фото © CD Projekt Red</p>

Изображение с анонса игры. Фото © CD Projekt Red

Польская компания CD Projekt Red анонсировала новую игру из серии "Ведьмак". Пока не известно ни о дате выхода, ни о сюжете игры. Это первое официальное сообщение о работе над продолжением саги.

Разработчики сделали анонс, показав изображение с медальоном ведьмака, покрытым снегом. Текст гласит: "Новая сага начинается". Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 вместо REDengine. Для этого компания подписала договор о долгосрочном сотрудничестве с Epic Games.

"Благодаря этому партнёрству повысится эффективность и предсказуемость производственного процесса", — заявил технический директор компании Павел Заводный.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 решили не продавать свои игры россиянам

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Лайф напоминает, что разработчик компьютерных игр CD Projekt RED ранее остановил продажи в РФ и Белоруссии на фоне российской "Операции Z" на Украине. Запрет на реализацию коснётся цифровых и физических копий.

Артем Порвин

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