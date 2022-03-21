В IKEA в Хорватии скучные стоковые фото заменили на портреты Путина
По всей видимости, знатный троллинг — дело рук работников самой IKEA. Официальных комментариев от руководства компании на этот счёт пока не поступало.
В одном из магазинов IKEA в Хорватии в демонстрационных залах появились портреты президента России Владимира Путина. Произошло это в Загребе. Изображения российского лидера сменили скучные стоковые снимки, которые обычно вставлены в рамки. На такую необычную акцию обратил внимание телеграм-канал "Zащитники".
В рамки для фото в загребской IKEA установили портреты Владимира Путина. Фото © Telegram / zachitniki
Портреты российского лидера Владимира Путина в IKEA в Загребе. Фото © Telegram / zachitniki
Кто расставил по IKEA портреты Путина, неизвестно, но в Сети не исключают, что знатный троллинг — дело рук сотрудников магазина. При этом от руководства торговой сети комментариев на этот счёт пока не поступило.
Снимки Владимира Путина вместо стоковых изображений в рамках IKEA. Фото © Telegram / zachitniki
Хорватия входит в Евросоюз, и сейчас жители ЕС находятся под колоссальным давлением, в том числе со стороны прессы. Местные СМИ однобоко освещают ситуацию на Украине. "Однако есть все признаки того, что у общества появляются вопросы к происходящему!" — отмечает админ телеграм-канала.
Портрет президента РФ Владимира Путина в IKEA в Хорватии. Фото © Telegram / zachitniki
Акула из IKEA. Фото © Telegram / zachitniki
Telegram / zachitniki