В IKEA в Хорватии скучные стоковые фото заменили на портреты Путина

В одном из магазинов IKEA в Хорватии в демонстрационных залах появились портреты президента России Владимира Путина. Произошло это в Загребе. Изображения российского лидера сменили скучные стоковые снимки, которые обычно вставлены в рамки. На такую необычную акцию обратил внимание телеграм-канал "Zащитники".

В рамки для фото в загребской IKEA установили портреты Владимира Путина. Фото © Telegram / zachitniki

Портреты российского лидера Владимира Путина в IKEA в Загребе. Фото © Telegram / zachitniki

Кто расставил по IKEA портреты Путина, неизвестно, но в Сети не исключают, что знатный троллинг — дело рук сотрудников магазина. При этом от руководства торговой сети комментариев на этот счёт пока не поступило.

Снимки Владимира Путина вместо стоковых изображений в рамках IKEA. Фото © Telegram / zachitniki

Хорватия входит в Евросоюз, и сейчас жители ЕС находятся под колоссальным давлением, в том числе со стороны прессы. Местные СМИ однобоко освещают ситуацию на Украине. "Однако есть все признаки того, что у общества появляются вопросы к происходящему!" — отмечает админ телеграм-канала.

Портрет президента РФ Владимира Путина в IKEA в Хорватии. Фото © Telegram / zachitniki