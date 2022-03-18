Путин — об "Операции Z": Такого единения у нас давно не было

Глава государства отметил, что военные помогают и поддерживают друг друга, а если надо, то, как родного брата, прикрывают своим телом от пули на поле боя.

Президент России Владимир Путин выступил на концерте в "Лужниках", посвящённом восьмилетней годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в ходе "Операции Z" на Украине Вооружённые силы России воюют плечом к плечу. Такого единения не было уже достаточно давно, заявил он во время выступления на митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом восьмилетней годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.

"Как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции, плечом к плечу. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то, как родного брата, прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было", — заявил российский лидер.