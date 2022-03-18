Путин — об "Операции Z": Такого единения у нас давно не было
Глава государства отметил, что военные помогают и поддерживают друг друга, а если надо, то, как родного брата, прикрывают своим телом от пули на поле боя.
Президент России Владимир Путин выступил на концерте в "Лужниках", посвящённом восьмилетней годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин отметил, что в ходе "Операции Z" на Украине Вооружённые силы России воюют плечом к плечу. Такого единения не было уже достаточно давно, заявил он во время выступления на митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом восьмилетней годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.
"Как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции, плечом к плечу. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то, как родного брата, прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было", — заявил российский лидер.
Напомним, сегодня, 18 марта, несколько тысяч москвичей и гостей столицы собрались в "Лужниках" на масштабный концерт в честь восьмилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Ожидается, что в концертной программе примут участие такие звёзды, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх!", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики. Митинги и праздничные мероприятия проходят сегодня по всей стране.
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