Помимо традиционного триколора одним из символов многотысячного мероприятия стала буква Z — по названию специальной военной операции на Украине.

Более 200 тысяч москвичей и гостей столицы собрались в "Лужниках" на масштабный концерт в честь восьмилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Ожидается, что в концертной программе примут участие такие звёзды, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх!", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики. Митинги и праздничные мероприятия проходят сегодня по всей стране.

Помимо традиционного триколора одним из символов многотысячного мероприятия стала буква Z — по названию специальной военной операции, которую Россия с 24 февраля проводит на Украине. На трибунах можно заметить плакаты с надписями "Zа Россию", "Zа Путина", "Zа мир без нацизма". У многих в руках и на одежде георгиевские ленточки — символ русской военной славы и верности России.