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Опубликовано 18 марта 2022, 12:16
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В "Лужниках" проходит концерт-митинг, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией

Помимо традиционного триколора одним из символов многотысячного мероприятия стала буква Z — по названию специальной военной операции на Украине.

Более 200 тысяч москвичей и гостей столицы собрались в "Лужниках" на масштабный концерт в честь восьмилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Ожидается, что в концертной программе примут участие такие звёзды, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх!", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики. Митинги и праздничные мероприятия проходят сегодня по всей стране.

Помимо традиционного триколора одним из символов многотысячного мероприятия стала буква Z — по названию специальной военной операции, которую Россия с 24 февраля проводит на Украине. На трибунах можно заметить плакаты с надписями "Zа Россию", "Zа Путина", "Zа мир без нацизма". У многих в руках и на одежде георгиевские ленточки — символ русской военной славы и верности России.

Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав Российской Федерации после референдума, проведённого 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нём приняли участие более 80% жителей полуострова. За воссоединение с исторической родиной проголосовали 96,7% и 95,6% крымчан соответственно. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием страны.

Путин может посетить концерт в "Лужниках", посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией
Путин может посетить концерт в "Лужниках", посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией
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РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Алексей Берковиц
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