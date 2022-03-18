Путин может посетить концерт в "Лужниках", посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией

Митинг-концерт в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией пройдёт 18 марта в 15:00 на Большой спортивной арене "Лужников" в Москве. Во время концерта состоится телемост с полуостровом, а в концертной программе примут участие такие звёзды, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, Украины и Донецкой Народной Республики. Митинги и праздничные мероприятия проходят сегодня по всей стране.