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18 марта, 09:48

Лыжница Непряева заняла второе место в гонке с раздельным стартом в Кирово-Чепецке

Победительницу общего зачёта Кубка мира опередила только Мария Истомина.

Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на всероссийских соревнованиях "Олимпийцы России". Турнир проходит в Кирово-Чепецке.

Лучший результат показала Мария Истомина, преодолевшая дистанцию за 25 минут 15,2 секунды. Непряева отстала от неё на 10,7 секунды. Третье место заняла Екатерина Смирнова, проигравшая лидеру 39,7 секунды.

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В нынешнем сезоне Непряева стала обладательницей общего зачёта Кубка мира. В феврале в Пекине она завоевала золотую медаль в эстафете.

Обложка ©

Getty Images / Loris Joseph Kaufmann / Voigt / DeFodi Images

Роман Фейгин

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