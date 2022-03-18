Лыжница Непряева заняла второе место в гонке с раздельным стартом в Кирово-Чепецке
Победительницу общего зачёта Кубка мира опередила только Мария Истомина.
Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на всероссийских соревнованиях "Олимпийцы России". Турнир проходит в Кирово-Чепецке.
Лучший результат показала Мария Истомина, преодолевшая дистанцию за 25 минут 15,2 секунды. Непряева отстала от неё на 10,7 секунды. Третье место заняла Екатерина Смирнова, проигравшая лидеру 39,7 секунды.
В нынешнем сезоне Непряева стала обладательницей общего зачёта Кубка мира. В феврале в Пекине она завоевала золотую медаль в эстафете.
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