Лыжница Непряева заняла второе место в гонке с раздельным стартом в Кирово-Чепецке

Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на всероссийских соревнованиях "Олимпийцы России". Турнир проходит в Кирово-Чепецке.

Лучший результат показала Мария Истомина, преодолевшая дистанцию за 25 минут 15,2 секунды. Непряева отстала от неё на 10,7 секунды. Третье место заняла Екатерина Смирнова, проигравшая лидеру 39,7 секунды.