Большунов занял третье место в спринте на всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов занял третье место в спринте на соревнованиях "Олимпийцы России" в Кирово-Чепецке.

Лучший результат показал Глеб Ретивых. Вторым с отставанием в пять сотых секунды стал Александр Терентьев. Большунов проиграл победителю 42 сотых секунды.

У женщин в аналогичной дисциплине выиграла победительница общего зачёта Кубка мира Наталья Непряева. Второй стала Анастасия Фалеева, третьей — Екатерина Смирнова.