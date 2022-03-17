Большунов занял третье место в спринте на всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке
От победителя он отстал на 42 сотых секунды.
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов занял третье место в спринте на соревнованиях "Олимпийцы России" в Кирово-Чепецке.
Лучший результат показал Глеб Ретивых. Вторым с отставанием в пять сотых секунды стал Александр Терентьев. Большунов проиграл победителю 42 сотых секунды.
У женщин в аналогичной дисциплине выиграла победительница общего зачёта Кубка мира Наталья Непряева. Второй стала Анастасия Фалеева, третьей — Екатерина Смирнова.
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На недавней Олимпиаде в Пекине Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету — серебро в гонке на 15 километров и бронза в командном спринте.
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