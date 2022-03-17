НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 12:10

Большунов занял третье место в спринте на всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

От победителя он отстал на 42 сотых секунды.

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов занял третье место в спринте на соревнованиях "Олимпийцы России" в Кирово-Чепецке.

Лучший результат показал Глеб Ретивых. Вторым с отставанием в пять сотых секунды стал Александр Терентьев. Большунов проиграл победителю 42 сотых секунды.

У женщин в аналогичной дисциплине выиграла победительница общего зачёта Кубка мира Наталья Непряева. Второй стала Анастасия Фалеева, третьей — Екатерина Смирнова.

"Думал, он будет трезво всё оценивать": Большунов предположил, что Клебо заставили высказаться за отстранение россиян

"Думал, он будет трезво всё оценивать": Большунов предположил, что Клебо заставили высказаться за отстранение россиян

На недавней Олимпиаде в Пекине Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету — серебро в гонке на 15 километров и бронза в командном спринте.

Обложка ©

Getty Images / Trond Tandberg

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1