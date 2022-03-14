"Думал, он будет трезво всё оценивать": Большунов предположил, что Клебо заставили высказаться за отстранение россиян

"Думал, что Клебо будет трезво ситуацию оценивать. Но, возможно, на него надавили, чтобы он так говорил. Как буду теперь к нему относиться, когда в следующий раз вместе выйдем на старт? Я надеюсь, что мы ещё будем вместе на старт выходить. Надеюсь, что ситуация в мире улучшится и всё будет нормально. Пропала ли мотивация? Наоборот, стала ещё лучше", — сказал Большунов.