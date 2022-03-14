"Думал, он будет трезво всё оценивать": Большунов предположил, что Клебо заставили высказаться за отстранение россиян
Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить российских спортсменов, в том числе и лыжников, до конца текущего сезона.
Российский лыжник Александр Большунов допускает, что пятикратный олимпийский чемпион — норвежец Йоханнес Клебо — призывал отстранить россиян от международных соревнований под давлением со стороны. Об этом он рассказал в "Тиктоке" журналиста Ивана Докукина.
"Думал, что Клебо будет трезво ситуацию оценивать. Но, возможно, на него надавили, чтобы он так говорил. Как буду теперь к нему относиться, когда в следующий раз вместе выйдем на старт? Я надеюсь, что мы ещё будем вместе на старт выходить. Надеюсь, что ситуация в мире улучшится и всё будет нормально. Пропала ли мотивация? Наоборот, стала ещё лучше", — сказал Большунов.
Видео: tiktok.com / @ivan_dokukin
Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила российским спортсменам, в том числе и лыжникам, участвовать в международных соревнованиях до конца текущего сезона. К отстранению наших спортсменов призывал и Клебо.
На недавней Олимпиаде в Пекине Большунов выиграл три золотые медали — в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету — серебро в гонке на 15 километров и бронза в командном спринте.
tiktok.com/@ivan_dokukin