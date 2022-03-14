"Думал, он будет трезво всё оценивать": Большунов предположил, что Клебо заставили высказаться за отстранение россиян
До этого FIS отстранила спортсменов из России, включая лыжников, до завершения текущего сезона.
Российский лыжник Александр Большунов допускает, что пятикратный олимпийский чемпион — норвежец Йоханнес Клебо — призывал отстранить россиян от международных соревнований под давлением со стороны. Об этом он рассказал в "Тиктоке" журналиста Ивана Докукина.
"Думал, что Клебо будет трезво ситуацию оценивать. Но, возможно, на него надавили, чтобы он так говорил. Как буду теперь к нему относиться, когда в следующий раз вместе выйдем на старт? Я надеюсь, что мы ещё будем вместе на старт выходить. Надеюсь, что ситуация в мире улучшится и всё будет нормально. Пропала ли мотивация? Наоборот, стала ещё лучше", — сказал Большунов.
Видео: tiktok.com / @ivan_dokukin
Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила российским спортсменам, в том числе и лыжникам, участвовать в международных соревнованиях до конца текущего сезона. К отстранению наших спортсменов призывал и Клебо.
На недавней Олимпиаде в Пекине Большунов выиграл три золотые медали — в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету — серебро в гонке на 15 километров и бронза в командном спринте.
tiktok.com/@ivan_dokukin