Лыжник Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира
На недавней Олимпиаде в Пекине россиянин выиграл три золотые медали.
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира в сезоне 2021/22. Сместить его с этой позиции уже никто не сможет.
В итоге "Большой хрустальный глобус" завоевал норвежец Йоханнес Клебо (1375 очков). Большунов стал вторым (878 очков), финн Ийво Нисканен — третьим (718 очков).
До конца сезона осталось провести лишь одну личную гонку. В субботу в шведском Фалуне пройдёт "разделка" на 15 километров свободным стилем. Она уже не повлияет на положение в верхней части общего зачёта Кубка мира.
Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить российских спортсменов, в том числе и лыжников, до конца текущего сезона.
На недавней Олимпиаде в Пекине Большунов выиграл три золотые медали — в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету серебро в гонке на 15 км и бронза в командном спринте.
ТАСС / Kalle Parkkinen / Bildbyran via ZUMA Press