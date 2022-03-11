Лыжник Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира в сезоне 2021/22. Сместить его с этой позиции уже никто не сможет.

В итоге "Большой хрустальный глобус" завоевал норвежец Йоханнес Клебо (1375 очков). Большунов стал вторым (878 очков), финн Ийво Нисканен — третьим (718 очков).

До конца сезона осталось провести лишь одну личную гонку. В субботу в шведском Фалуне пройдёт "разделка" на 15 километров свободным стилем. Она уже не повлияет на положение в верхней части общего зачёта Кубка мира.