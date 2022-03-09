Французский производитель лыж перестал сотрудничать с российскими спортсменами

Французская компания Rossignol, занимающаяся производством лыж, приостановила сотрудничество с спортсменами из России. Об этом TV2 сообщил директор по гонкам и спорту Колин Барбе.

"На данный момент мы полностью следуем и поддерживаем решения спортивных федераций (FIS, IBU) о приостановке участия российских спортсменов в предстоящих мероприятиях. Поэтому мы с 1 марта приостановили наше сотрудничество с российскими спортсменами. Мы внимательно следим за ситуацией", — заявил Барбе.