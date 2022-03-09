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9 марта, 13:22

Французский производитель лыж перестал сотрудничать с российскими спортсменами

Стоит отметить, что продукцией этой фирмы пользуется трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

<p>Обложка © ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA </p>

Обложка © ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA

Французская компания Rossignol, занимающаяся производством лыж, приостановила сотрудничество с спортсменами из России. Об этом TV2 сообщил директор по гонкам и спорту Колин Барбе.

"На данный момент мы полностью следуем и поддерживаем решения спортивных федераций (FIS, IBU) о приостановке участия российских спортсменов в предстоящих мероприятиях. Поэтому мы с 1 марта приостановили наше сотрудничество с российскими спортсменами. Мы внимательно следим за ситуацией", — заявил Барбе.

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Добавим, что одним из тех, кто использует лыжи Rossignol, является трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов.

Шамиль Гаджиев

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