Французский производитель лыж перестал сотрудничать с российскими спортсменами
Стоит отметить, что продукцией этой фирмы пользуется трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
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Французская компания Rossignol, занимающаяся производством лыж, приостановила сотрудничество с спортсменами из России. Об этом TV2 сообщил директор по гонкам и спорту Колин Барбе.
"На данный момент мы полностью следуем и поддерживаем решения спортивных федераций (FIS, IBU) о приостановке участия российских спортсменов в предстоящих мероприятиях. Поэтому мы с 1 марта приостановили наше сотрудничество с российскими спортсменами. Мы внимательно следим за ситуацией", — заявил Барбе.
Добавим, что одним из тех, кто использует лыжи Rossignol, является трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов.