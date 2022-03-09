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9 марта, 11:41

"Грустно слышать об этом": В Норвегии ответили на слова Непряевой об угрозах российским лыжникам

Ранее спортсменка заметила, что наши атлеты были вынуждены уехать из Скандинавии из-за поведения местных жителей.

Президент норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте в беседе с NRK ответил на слова российской лыжницы Натальи Непряевой об угрозах нашим спортсменам со стороны норвежских болельщиков.

"Грустно слышать об этом. Угрозы, независимо от того, поступают они на спортивном мероприятии или в других местах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них", — заявил Рёсте.

"Страшновато было": Непряева рассказала о причинах отъезда российских лыжников с этапов Кубка мира в Норвегии

"Страшновато было": Непряева рассказала о причинах отъезда российских лыжников с этапов Кубка мира в Норвегии

Ранее российская лыжница Наталья Непряева рассказала об угрозах, которые поступали нашим спортсменам перед этапами Кубка мира в Норвегии от местных болельщиков, из-за чего россияне были вынуждены уехать домой.

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ТАСС / Красильников Станислав

Шамиль Гаджиев

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