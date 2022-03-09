"Грустно слышать об этом": В Норвегии ответили на слова Непряевой об угрозах российским лыжникам
Ранее спортсменка заметила, что наши атлеты были вынуждены уехать из Скандинавии из-за поведения местных жителей.
Президент норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте в беседе с NRK ответил на слова российской лыжницы Натальи Непряевой об угрозах нашим спортсменам со стороны норвежских болельщиков.
"Грустно слышать об этом. Угрозы, независимо от того, поступают они на спортивном мероприятии или в других местах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них", — заявил Рёсте.
"Страшновато было": Непряева рассказала о причинах отъезда российских лыжников с этапов Кубка мира в Норвегии
Ранее российская лыжница Наталья Непряева рассказала об угрозах, которые поступали нашим спортсменам перед этапами Кубка мира в Норвегии от местных болельщиков, из-за чего россияне были вынуждены уехать домой.
ТАСС / Красильников Станислав