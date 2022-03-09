"Грустно слышать об этом": В Норвегии ответили на слова Непряевой об угрозах российским лыжникам

Президент норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте в беседе с NRK ответил на слова российской лыжницы Натальи Непряевой об угрозах нашим спортсменам со стороны норвежских болельщиков.

"Грустно слышать об этом. Угрозы, независимо от того, поступают они на спортивном мероприятии или в других местах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них", — заявил Рёсте.