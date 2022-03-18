Российские геймеры пожаловались в Роскомнадзор на разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания запретила фанатам покупать свою игру, однако аннулировать её цифровую копию и отказаться полностью от прибыли из России она не хочет.

Блогер рассказал Лайфу о конфликте с компанией GSC Game World из-за ситуации на Украине. Видео © LIFE

Российские геймеры обратились в Роскомнадзор с жалобами на украинскую компанию GSC Game World, которая занимается разработкой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, в связи с тем, что она призывала участников геймерского сообщества собирать деньги на нужды Вооружённых сил Украины. Об этом Лайфу рассказал блогер, известный под именем Неважно кто.

По его словам, компания опубликовала посты с призывами во всех своих соцсетях в том числе и на русском языке. Однако в РФ за спонсирование украинской армии грозит уголовная ответственность, о чём разработчики игры решили умолчать. Когда блогер попросил GSC Game World указать эту информацию и предупредить своих поклонников, ему грубо отказали, назвали такую позицию "людоедской" и вычеркнули из "братства зоны" — клуба официально одобряемых компанией блогеров. Однако после того, как в соцсетях начали бурно обсуждать эту ситуацию и подавать на компанию в Роскомнадзор, разработчики поменяли свою позицию и отредактировали публикации.





