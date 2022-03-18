Российские геймеры пожаловались в Роскомнадзор на разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания запретила фанатам покупать свою игру, однако аннулировать её цифровую копию и отказаться полностью от прибыли из России она не хочет.
Блогер рассказал Лайфу о конфликте с компанией GSC Game World из-за ситуации на Украине. Видео © LIFE
Российские геймеры обратились в Роскомнадзор с жалобами на украинскую компанию GSC Game World, которая занимается разработкой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, в связи с тем, что она призывала участников геймерского сообщества собирать деньги на нужды Вооружённых сил Украины. Об этом Лайфу рассказал блогер, известный под именем Неважно кто.
По его словам, компания опубликовала посты с призывами во всех своих соцсетях в том числе и на русском языке. Однако в РФ за спонсирование украинской армии грозит уголовная ответственность, о чём разработчики игры решили умолчать. Когда блогер попросил GSC Game World указать эту информацию и предупредить своих поклонников, ему грубо отказали, назвали такую позицию "людоедской" и вычеркнули из "братства зоны" — клуба официально одобряемых компанией блогеров. Однако после того, как в соцсетях начали бурно обсуждать эту ситуацию и подавать на компанию в Роскомнадзор, разработчики поменяли свою позицию и отредактировали публикации.
Блогер также отметил, что GSC Game World покинула российский рынок, запретив фанатам покупать свои игры и делать предзаказ, однако аннулировать цифровую копию S.T.A.L.K.E.R. 2 при этом компания не хочет, сохранив часть прибыли из России. При этом в переписке с блогером сотрудники компании заявили, что считают рубль "агрессивной" валютой.
Ранее Лайф писал, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 решили не продавать свои игры россиянам. Сообщалось, что уже оформленные предзаказы при этом остаются действительными, однако новые приниматься не будут. Также все желающие смогут вернуть покупку продолжения истории серии про катастрофу в Чернобыле. До этого свои продажи в России остановили разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft.
LIFE