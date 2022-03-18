Рестораны турецкого фастфуда Chitir Chicken могут открыться в России в мае

На первоначальном этапе планируется открыть 5–10 точек в Москве и других городах-миллионниках. При этом в перспективе компания планирует запустить до 500–600 кафе по всей стране.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров объявил о переговорах с владельцами турецкой сети ресторанов быстрого питания Chitir Chicken по поводу открытия их точек в России вместо ушедших иностранных компаний. По его словам, первые из них могут открыться уже в конце мая.

"Владельцы бренда Chitir Chicken уже на следующей неделе, во вторник, приезжают в Москву для проведения переговоров. Наша задача, как Союза торговых центров, им помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка пяти–шести недель. Поэтому если в течение месяца мы выйдем на договор аренды, то первые рестораны могут открыться где-то в конце мае", — приводит его слова ТАСС.

По его словам, переговоры идут в рамках политики по привлечению в Россию новых брендов из Турции, Китая, Индии, Бразилии и других стран. Планируется оперативно заменить другие иностранные компании, которые остановили свою деятельность в стране. При этом заявившие об уходе всё ещё продолжают оплачивать аренду, поэтому пока идёт речь об открытии ресторанов Chitir Chicken только на пустующих площадках. Однако компаниям будет направлен запрос с требованием в течение пары недель уточнить, планируют ли они открываться.

Шакиров рассказал, что сеть Chitir Chicken на первоначальном этапе намерена открыть 5–10 точек в Москве и других городах-миллионниках, при этом в перспективе планируется запустить до 500–600 кафе по всей стране. Он также добавил, что примерный объём инвестиций в один ресторан оценивается в пределах 100 тысяч долларов. При этом оборудование производится в Турции, поэтому санкции никак не могут повлиять на будущие планы.