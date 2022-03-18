Басурин заявил, что у него нет точных данных о бесполётной зоне над Донбассом
Он также отметил, что достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо и создала "зонтик" или "купол" бесполётной территории над ДНР и ЛНР.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил телеканалу "Звезда" об отсутствии у него точной информации относительно введения Россией бесполётной зоны в Донбассе.
"Басурин рассказал "Звезде", что у него нет точной информации о введении Россией бесполётной зоны над Донецкой и Луганской республиками", — сообщается на сайте канала. Басурин также отметил, что достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо и создала "зонтик" или "купол" бесполётной зоны над ДНР и ЛНР.
Напомним, 14 марта ВСУ совершили ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе был объявлен траур по погибшим. Позже глава ДНР Денис Пушилин обратился к России с просьбой усилить ПВО республики.
ТАСС / Александр Рюмин