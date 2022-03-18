Басурин заявил, что у него нет точных данных о бесполётной зоне над Донбассом

Он также отметил, что достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо и создала "зонтик" или "купол" бесполётной территории над ДНР и ЛНР.

"Басурин рассказал "Звезде", что у него нет точной информации о введении Россией бесполётной зоны над Донецкой и Луганской республиками", — сообщается на сайте канала. Басурин также отметил, что достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо и создала "зонтик" или "купол" бесполётной зоны над ДНР и ЛНР.