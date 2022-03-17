Пушилин попросил Россию усилить ПВО ДНР

"С учётом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к Российской Федерации, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты ("Точка-У") на подступах или на достаточной высоте", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".