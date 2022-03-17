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Опубликовано 17 марта 2022, 10:59

Пушилин попросил Россию усилить ПВО ДНР

Он напомнил, что украинские ракеты "Точка-У" являются достаточно опасным вооружением.

ДНР обратилась к России с просьбой усилить ПВО республики. Работа в процессе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"С учётом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к Российской Федерации, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты ("Точка-У") на подступах или на достаточной высоте", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В Донецке хоронят погибшего при ударе украинской "Точкой-У" многодетного отца
В Донецке хоронят погибшего при ударе украинской "Точкой-У" многодетного отца

Он напомнил, что украинские ракеты "Точка-У" являются достаточно опасным вооружением. Одна из них 14 марта была сбита над Донецком, в результате погиб 21 человек, более 30 пострадали. По информации Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд.

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ТАСС

Александра Вишнякова
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