Пушилин попросил Россию усилить ПВО ДНР
Он напомнил, что украинские ракеты "Точка-У" являются достаточно опасным вооружением.
ДНР обратилась к России с просьбой усилить ПВО республики. Работа в процессе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"С учётом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к Российской Федерации, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты ("Точка-У") на подступах или на достаточной высоте", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что украинские ракеты "Точка-У" являются достаточно опасным вооружением. Одна из них 14 марта была сбита над Донецком, в результате погиб 21 человек, более 30 пострадали. По информации Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд.
ТАСС