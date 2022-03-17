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17 марта, 10:53

Зарубежные пивоваренные компании продолжат работу в России

Их производства на территории страны будут функционировать, но, возможно, с некоторыми ограничениями.

Все иностранные компании, которые состоят в Ассоциации производителей пива, останутся на российском рынке, несмотря на санкции Запада. Это такие компании, как Carlsberg Group, Heineken и AB InBev Efes. Их продукция занимает 70% пивоваренной отрасли в России. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов.

"Все компании объявили, что их российские производства продолжают работу в России, хотя часть игроков будет работать с некоторыми ограничениями", подчеркнул он в беседе с "Газетой.ru".

Мамонтов отметил, что зарубежные компании намерены снизить негативные последствия от санкций, в том числе и для потребителей. А также продолжат развитие своих предприятий на территории РФ.

Ранее Лайф писал, что четвёртый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу. Среди прочего введены ограничения на импорт из РФ железа и стали. Кроме того, чёрный список пополнился именами российских бизнесменов и медийных персон.

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Pixabay

Татьяна Миссуми

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