Зарубежные пивоваренные компании продолжат работу в России

Их производства на территории страны будут функционировать, но, возможно, с некоторыми ограничениями.

Все иностранные компании, которые состоят в Ассоциации производителей пива, останутся на российском рынке, несмотря на санкции Запада. Это такие компании, как Carlsberg Group, Heineken и AB InBev Efes. Их продукция занимает 70% пивоваренной отрасли в России. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов.

"Все компании объявили, что их российские производства продолжают работу в России, хотя часть игроков будет работать с некоторыми ограничениями", — подчеркнул он в беседе с "Газетой.ru".

Мамонтов отметил, что зарубежные компании намерены снизить негативные последствия от санкций, в том числе и для потребителей. А также продолжат развитие своих предприятий на территории РФ.