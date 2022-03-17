Песков заявил, что Россия и Украина сегодня продолжат переговоры

Представитель Кремля допустил, что стороны уже могли приступить к обсуждению тех или иных вопросов, касающихся урегулирования конфликта.

Московские и киевские переговорщики продолжат сегодня обсуждение по поводу урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня должны [продолжиться переговоры]. Я не знаю, сейчас они уже идут или нет, но должны сегодня по тем или иным направлениям [идти]", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова круглосуточно работать над разрешением конфликта, привлекая к этому экспертов и соответствующие ведомства. Однако украинская сторона такого рвения не демонстрирует.