Песков заявил, что Россия и Украина сегодня продолжат переговоры
Представитель Кремля допустил, что стороны уже могли приступить к обсуждению тех или иных вопросов, касающихся урегулирования конфликта.
Московские и киевские переговорщики продолжат сегодня обсуждение по поводу урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сегодня должны [продолжиться переговоры]. Я не знаю, сейчас они уже идут или нет, но должны сегодня по тем или иным направлениям [идти]", — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова круглосуточно работать над разрешением конфликта, привлекая к этому экспертов и соответствующие ведомства. Однако украинская сторона такого рвения не демонстрирует.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Москва старается как можно скорее прийти к миру на украинской земле, сделав это государство нейтральным и дружеским по отношению к РФ, заметил он. Также официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условие для быстрого завершения "Операции Z" на Украине. Она призвала главу Незалежной Владимира Зеленского и его сторонников подумать о судьбе страны, её жителях и принять соответствующие решения.
ТАСС / Михаил Джапаридзе