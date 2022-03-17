Песков отреагировал на данные о возможном уходе Дворковича из "Сколково"

При этом представитель Кремля не стал комментировать, будет ли РФ поддерживать политика на посту главы ФИДЕ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность дальнейшей работы Аркадия Дворковича председателем фонда "Сколково" после слов об "Операции Z" на Украине зависит от его собственного решения.

"Что касается работы Дворковича в"Сколково" — это другая субстанция. Там уже будет всё зависеть от личного решения самого Дворковича. Кремль не может вмешиваться в партийные дела "Единой России", потребовавшей с позором изгнать Дворковича из "Сколково", — сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля не стал говорить, будет ли РФ поддерживать Дворковича на посту главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в том числе на предстоящих выборах на эту должность. Он напомнил, что в данном случае речь идёт о международной организации, и позиция Москвы "расходится коренным образом с позицией ФИДЕ".