В Кремле не слышали о принятом на Украине законе о наказании за сотрудничество с РФ

Согласно документу, подписанному ранее президентом Незалежной Владимиром Зеленским, за подобные нарушения грозит срок до 15 лет тюремного заключения. Однако все подробности пока не известны.

Кремль не имеет информации о новом законе на Украине, который вводит уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не слышали об этом законе, ещё посмотрим, что это за закон", — отметил Песков.