В Кремле не слышали о принятом на Украине законе о наказании за сотрудничество с РФ
Согласно документу, подписанному ранее президентом Незалежной Владимиром Зеленским, за подобные нарушения грозит срок до 15 лет тюремного заключения. Однако все подробности пока не известны.
Кремль не имеет информации о новом законе на Украине, который вводит уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не слышали об этом законе, ещё посмотрим, что это за закон", — отметил Песков.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Согласно документу, за нарушение грозит срок до 15 лет тюремного заключения. Первый вице-спикер нацпарламента заметил, что 20 покинувших страну депутатов уже должны быть осуждены.
Напомним, такие меры Киев принимает в связи с тем, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.