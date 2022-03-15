Кремль разочарован равнодушной реакцией Запада на ракетный удар ВСУ по Донецку
Последствия падения сбитой над Донецком ракеты "Точка-У". Фото © LIFE
Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что гибель мирных жителей не осудили ни в США, ни в Европе, ни в НАТО.
В Кремле вызвало разочарование отсутствие реакции Запада на гибель мирных жителей при падении украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки, ни её руководитель, президент США [Джо] Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке и ничего не говорили о тех гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили ВСУ", — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что не намерен давать оценку реакции западных политиков, а просто хочет обратить внимание на факт игнорирования атак Донбасса со стороны Киева.
Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.