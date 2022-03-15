Кремль разочарован равнодушной реакцией Запада на ракетный удар ВСУ по Донецку

"Мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки, ни её руководитель, президент США [Джо] Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке и ничего не говорили о тех гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили ВСУ", — сказал представитель Кремля.