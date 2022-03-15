Пенсионер из Донецка не смог сдержать слёз, говоря о жертвах атаки "Точкой-У"

Пенсионер из Донецка, почтивший память жертв падения украинской ракеты "Точки-У", в беседе с Лайфом рассказал, что тяжело переживает всё, что сейчас происходит в его любимом городе.

"Не хотелось бы, чтобы это повторялось. Жаль всех, кто здесь погиб. <...> Когда я приехал в 1956 году в Донецк, здесь ещё оставались следы от Великой Отечественной войны. И я сам строил этот город, он вместе со мной рос. Город рос, и я рос вместе с городом", — со слезами на глазах рассказал мужчина.