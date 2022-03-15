Пенсионер из Донецка не смог сдержать слёз, говоря о жертвах атаки "Точкой-У"

Мужчина отметил, что город фактически рос вместе с ним, так как он лично принимал участие в его строительстве. Он также признался, что ему невероятно больно за то, что стало с его родиной.

Пенсионер из Донецка не смог сдержать слёз, говоря об атаке ВСУ "Точкой-У". Видео © LIFE

Пенсионер из Донецка, почтивший память жертв падения украинской ракеты "Точки-У", в беседе с Лайфом рассказал, что тяжело переживает всё, что сейчас происходит в его любимом городе.