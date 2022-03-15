Пенсионер из Донецка не смог сдержать слёз, говоря о жертвах атаки "Точкой-У"
Мужчина отметил, что город фактически рос вместе с ним, так как он лично принимал участие в его строительстве. Он также признался, что ему невероятно больно за то, что стало с его родиной.
Пенсионер из Донецка не смог сдержать слёз, говоря об атаке ВСУ "Точкой-У". Видео © LIFE
Пенсионер из Донецка, почтивший память жертв падения украинской ракеты "Точки-У", в беседе с Лайфом рассказал, что тяжело переживает всё, что сейчас происходит в его любимом городе.
"Не хотелось бы, чтобы это повторялось. Жаль всех, кто здесь погиб. <...> Когда я приехал в 1956 году в Донецк, здесь ещё оставались следы от Великой Отечественной войны. И я сам строил этот город, он вместе со мной рос. Город рос, и я рос вместе с городом", — со слезами на глазах рассказал мужчина.
Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.
LIFE