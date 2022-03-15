Число погибших при ударе "Точкой-У" по центру Донецка увеличилось до 21

Кроме того, по данным Штаба территориальной обороны ДНР, пострадало 37 человек.

Число погибших в результате удара украинской ракетой "Точка-У" по центру Донецка увеличилось до 21, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, один из пострадавших скончался в больнице. Кроме того, по данным Штаба территориальной обороны ДНР, пострадало 37 человек.