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Опубликовано 15 марта 2022, 08:40

Число погибших при ударе "Точкой-У" по центру Донецка увеличилось до 21

Кроме того, по данным Штаба территориальной обороны ДНР, пострадало 37 человек.

Число погибших в результате удара украинской ракетой "Точка-У" по центру Донецка увеличилось до 21, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, один из пострадавших скончался в больнице. Кроме того, по данным Штаба территориальной обороны ДНР, пострадало 37 человек.

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Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. Изначально сообщалось о 20 погибших. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе объявлен траур по погибшим.

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Александра Вишнякова
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