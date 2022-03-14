Путин назвал варварской акцией удар по Донецку ракетой "Точка-У"

Об этом происшествии, жертвами которого стали 20 человек, президент РФ рассказал премьеру Израиля Нафтали Бенету в ходе телефонного разговора.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом назвал варварством сегодняшний ракетный удар по центру Донецка, жертвами которого стали 20 человек.

"Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города", — говорится в сообщении Кремля.

Бенет в свою очередь рассказал Путину о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств, а президент РФ поделился оценками переговорного процесса с Киевом, который продолжается в формате видео-конференц-связи.