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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 17:27
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Путин назвал варварской акцией удар по Донецку ракетой "Точка-У"

Об этом происшествии, жертвами которого стали 20 человек, президент РФ рассказал премьеру Израиля Нафтали Бенету в ходе телефонного разговора.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом назвал варварством сегодняшний ракетный удар по центру Донецка, жертвами которого стали 20 человек.

"Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города", — говорится в сообщении Кремля.

Бенет в свою очередь рассказал Путину о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств, а президент РФ поделился оценками переговорного процесса с Киевом, который продолжается в формате видео-конференц-связи.

В ДНР заполучили ноутбук ВСУ с данными о целях ударов ракетой "Точка-У"
В ДНР заполучили ноутбук ВСУ с данными о целях ударов ракетой "Точка-У"

Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек и более 30 пострадали. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим.

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Telegram / ШТАБ ТерО ДНР

Александра Вишнякова
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