Путин назвал варварской акцией удар по Донецку ракетой "Точка-У"
Об этом происшествии, жертвами которого стали 20 человек, президент РФ рассказал премьеру Израиля Нафтали Бенету в ходе телефонного разговора.
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом назвал варварством сегодняшний ракетный удар по центру Донецка, жертвами которого стали 20 человек.
"Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города", — говорится в сообщении Кремля.
Бенет в свою очередь рассказал Путину о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств, а президент РФ поделился оценками переговорного процесса с Киевом, который продолжается в формате видео-конференц-связи.
Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек и более 30 пострадали. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим.
Telegram / ШТАБ ТерО ДНР