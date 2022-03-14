В ДНР заполучили ноутбук ВСУ с данными о целях ударов ракетой "Точка-У"
Уточняется, что поразить ракетным комплексом в центре Донецка намеревались Дом Правительства, радиотелевизионный передающий центр, а также республиканский военкомат.
В Донецкой Народной Республике заявили, что заполучили ноутбук Вооружённых сил Украины (ВСУ) с данными о целях ударов ракетой "Точка-У", которую сегодня днём сбили над центром Донецка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что ударить тактическим ракетным комплексом планировали по Дому Правительства, радиотелевизионному передающему центру, а также республиканскому военкомату, которые находятся в центре Донецка. С начала суток по ДНР в общей сложности было выпущено более 300 снарядов различного калибра.
Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек.
Telegram / ШТАБ ТерО ДНР