В ДНР заполучили ноутбук ВСУ с данными о целях ударов ракетой "Точка-У"

Уточняется, что поразить ракетным комплексом в центре Донецка намеревались Дом Правительства, радиотелевизионный передающий центр, а также республиканский военкомат.

В Донецкой Народной Республике заявили, что заполучили ноутбук Вооружённых сил Украины (ВСУ) с данными о целях ударов ракетой "Точка-У", которую сегодня днём сбили над центром Донецка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что ударить тактическим ракетным комплексом планировали по Дому Правительства, радиотелевизионному передающему центру, а также республиканскому военкомату, которые находятся в центре Донецка. С начала суток по ДНР в общей сложности было выпущено более 300 снарядов различного калибра.