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Опубликовано 14 марта 2022, 16:42
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В ДНР заполучили ноутбук ВСУ с данными о целях ударов ракетой "Точка-У"

Уточняется, что поразить ракетным комплексом в центре Донецка намеревались Дом Правительства, радиотелевизионный передающий центр, а также республиканский военкомат.

В Донецкой Народной Республике заявили, что заполучили ноутбук Вооружённых сил Украины (ВСУ) с данными о целях ударов ракетой "Точка-У", которую сегодня днём сбили над центром Донецка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что ударить тактическим ракетным комплексом планировали по Дому Правительства, радиотелевизионному передающему центру, а также республиканскому военкомату, которые находятся в центре Донецка. С начала суток по ДНР в общей сложности было выпущено более 300 снарядов различного калибра.

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Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек.

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Telegram / ШТАБ ТерО ДНР

Наталья Исакова
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