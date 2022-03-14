В ДНР заполучили ноутбук ВСУ с данными о целях ударов ракетой "Точка-У"

В Донецкой Народной Республике заявили, что заполучили ноутбук Вооружённых сил Украины (ВСУ) с данными о целях ударов ракетой "Точка-У". Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что ударить тактическим ракетным комплексом "Точка У" планировали по Дому правительства, радиотелевизионному передающему центру, а также республиканскому военкомату, которые находятся в центре Донецка. С начала суток по ДНР в общей сложности было выпущено более 300 снарядов различного калибра.