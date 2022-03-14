Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку

Работающих на данных предприятиях граждан Украины, а также жителей близлежащих жилых домов призвали покинуть потенциально опасные зоны.

Киевский режим продолжает применять тактику террора, используя наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Об этом на вечернем брифинге в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя сегодняшний удар украинской "Точки-У" по густонаселённому кварталу Донецка.

"В ответ на эти действия Вооружённые силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений", — сообщил Конашенков.