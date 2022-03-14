Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
Работающих на данных предприятиях граждан Украины, а также жителей близлежащих жилых домов призвали покинуть потенциально опасные зоны.
Киевский режим продолжает применять тактику террора, используя наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Об этом на вечернем брифинге в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя сегодняшний удар украинской "Точки-У" по густонаселённому кварталу Донецка.
"В ответ на эти действия Вооружённые силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений", — сообщил Конашенков.
Представитель Минобороны призывал работающих на данных предприятиях граждан Украины, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.
Напомним, что украинскую тактическую ракету "Точка-У" с запрещёнными кассетными боеприпасами сбили над Донецком днём 14 марта. По уточнённым данным, в результате происшествия погибло 17 человек и 23 пострадали. Глава ДНР Денис Пушилин назвал этот удар военным преступлением. В городе будет объявлен траур по погибшим.