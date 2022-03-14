Москвич случайно выбросил в мусор пакет с 13 млн рублей и заметил это спустя 3 часа

Житель Москвы обратился в полицию с просьбой найти случайно выброшенный на помойку пакет с тринадцатью миллионами рублей. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что 10 марта мужчина по ошибке вместе с мусором выбросил пакет с крупной суммой денег, которая предназначалась для погашения кредита в банке. Москвич обнаружил пропажу спустя три часа после произошедшего. При исследовании содержимого мусорных контейнеров найти денежные средства не удалось.

Пострадавший решил обратиться в правоохранительные органы. Со слов мужчины, 13 миллионов рублей являлись его личными накоплениями. Полицией проводится проверка в установленном законом порядке.