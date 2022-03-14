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14 марта, 16:31

Москвич случайно выбросил в мусор пакет с 13 млн рублей и заметил это спустя 3 часа

Деньги предназначались для погашения кредита в банке. При исследовании содержимого мусорных контейнеров найти их не удалось.

Житель Москвы обратился в полицию с просьбой найти случайно выброшенный на помойку пакет с тринадцатью миллионами рублей. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что 10 марта мужчина по ошибке вместе с мусором выбросил пакет с крупной суммой денег, которая предназначалась для погашения кредита в банке. Москвич обнаружил пропажу спустя три часа после произошедшего. При исследовании содержимого мусорных контейнеров найти денежные средства не удалось.

Пострадавший решил обратиться в правоохранительные органы. Со слов мужчины, 13 миллионов рублей являлись его личными накоплениями. Полицией проводится проверка в установленном законом порядке.

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Ранее Лайф рассказал, что у Ангелы Меркель в магазине украли кошелёк. Всё это время экс-канцлер ФРГ находилась в окружении охраны, однако вору удалось вытащить портмоне из сумки, которая висела на тележке для покупок.

Обложка ©

Pexels

Григорий Воронцов

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