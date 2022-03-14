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14 марта, 16:28

IT-специалист Ульященков объяснил, чем может быть опасен VPN

По его словам, в этом вопросе есть некоторые подводные камни, так как зашифрованное соединение используется не только для обхода блокировок, но и в корпорациях.

С 14 марта на территории РФ был заблокирован "Инстаграм", и сейчас многие россияне пользуются приложением через VPN-сервисы. Основатель IT-компании Human Interface, эксперт в сфере цифровых технологий Сергей Ульященков рассказал в беседе с газетой "Вечерняя Москва", как работает VPN и какую угрозу он может нести.

"Есть ваш смартфон и некий сервер, между этими двумя точками устанавливается зашифрованное соединение. У вас идёт зашифрованный трафик, и никто извне не может узнать, что вы передаёте. Аналогичным образом мы обходим блокировки: между двумя точками мы делаем зашифрованный трафик", — объяснил эксперт.

Ульященков объяснил, как именно обходится блокировка. Так как сервер может находиться в США, Европе и в целом в любой точке мира, то на все посещаемые сайты пользователь заходит как бы из другой страны. При VPN-соединении снаружи трафик зашифрован, однако компания, предоставляющая это соединение, находится в курсе всех процессов, которые происходят в телефоне, отметил специалист.

"Свободный доступ к вашим внутренним данным возможен, потому что вы ставите что-то на своё устройство. Что делает программа — на совести тех, кто её создал. Там может быть и вирус. Есть риск, что доступ будет не только к тем данным, которые есть при использовании запрещённых приложений, но и к другой информации на смартфоне", — предупредил он.

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Ранее адвокат Калой Ахильгов рассказал, что ждёт россиян за использование VPN. Эксперт выразил недоумение: как технически возможно будет определить применение VPN, если контролирующие органы сами не смогут войти в соцсеть без его использования.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Мусина

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