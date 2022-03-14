Юрист Соколов рассказал, могут ли наказать россиян за использование Instagram

На данный момент в России не существует правовых оснований для преследования или наказания россиян за использование социальной сети "Инстаграм". Об этом Лайфу рассказал доцент факультета права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук Тимур Соколов.

"В юридическом плане для России эта ситуация на данный момент беспрецедентна. Исчерпывающих комментариев, может ли быть наказуемо использование заблокированной соцсети, пока не дали ни Роскомнадзор, ни Генеральная прокуратура РФ", — подчеркнул он.

Также Соколов добавил, что в существующем российском законодательстве нет запретов на пользование VPN-сервисами, через которые можно получить доступ к заблокированной социальной сети.