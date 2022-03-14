Юрист Соколов рассказал, могут ли наказать россиян за использование Instagram
Специалист отметил, что для России в юридическом плане эта ситуация на данный момент беспрецедентна. И исчерпывающих комментариев от профильных ведомств пока нет.
На данный момент в России не существует правовых оснований для преследования или наказания россиян за использование социальной сети "Инстаграм". Об этом Лайфу рассказал доцент факультета права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук Тимур Соколов.
"В юридическом плане для России эта ситуация на данный момент беспрецедентна. Исчерпывающих комментариев, может ли быть наказуемо использование заблокированной соцсети, пока не дали ни Роскомнадзор, ни Генеральная прокуратура РФ", — подчеркнул он.
Также Соколов добавил, что в существующем российском законодательстве нет запретов на пользование VPN-сервисами, через которые можно получить доступ к заблокированной социальной сети.
При этом юрист отметил, что важно фильтровать размещаемый в социальных сетях контент, в том числе в телеграм-каналах. Он уточнил, что распространение заведомо ложной информации о текущих событиях является уголовно наказуемым преступлением.
Напомним, компания Meta, которой принадлежит соцсеть, разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. В Роскомнадзоре дали россиянам несколько дней на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, в ночь на 14 марта соцсеть стала недоступной на территории РФ.
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