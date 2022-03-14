Психолог Лейкина назвала простой способ побороть стресс с помощью смартфона

Россиянам, которые чувствуют апатию и упадок сил, стоит установить приятную заставку на смартфоне — такой простой способ поможет побороть плохое настроение и снизить стресс, считает психолог, бизнес-консультант Motive agency & production Яна Лейкина.

"Мы можем влиять на восприятие действительности с помощью простых техник. Одна из них — изображение на экране. Выбор заставки находится в зоне нашего управления. Взгляд на экран смартфона падает каждые несколько минут, поэтому изображение на экране очень сильно на нас влияет, осознаём мы это или нет", — пояснила она в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, цветовая гамма и образы на заставке формируют внутреннее состояние пользователя гаджета и настраивают его на позитивный или негативный сценарий поведения в течение дня.

Также палитра не должна быть слишком яркой, так как любое эмоциональное возбуждение чревато обратным эффектом. Лучше, если на заставке будут преобладать позитивно-нейтральные цвета. Чаще всего это натуральные тона, связанные с природой: оттенки неба, травы, цветов, — отметила Лейкина.

Психолог добавила, что и само изображение на экране смартфона должно быть позитивно настраивающим, например: фото любимого человека или ребёнка, красивый пейзаж, связанный с путешествием, репродукция любимого художника.