Флеболог Авакян объяснил, для кого опасны тренировки в борьбе со стрессом

Определённым категориям лиц стоит с осторожностью относиться к спортивным тренировкам как способу снятия стресса, подробнее об этом рассказал хирург-флеболог ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова Армен Авакян в беседе с радио Sputnik.

В первую очередь это касается людей с варикозной болезнью, отметил специалист. Опасность могут представлять упражнения с большим весом в фитнес-клубе. Так, в статичном положении не рекомендуется нагрузка больше пяти килограммов.

"Иначе происходит повышение венозного давления на органы брюшной полости, а именно в животе у нас расположена нижняя полая вена, куда впадают, в принципе, все вены ног. В этом случае повышение давления усиливает развитие варикозной болезни", — пояснил хирург.

Вместо этого лучше работать с собственным весом или обратить внимание на кардионагрузки — бег, велосипед, плавание. Авакян также отметил, что у переболевших коронавирусом нередко наблюдается тромбоз вен, особенно у тех, кто лечился дома.

"В этом случае стоит сначала обратиться к врачу, выполнить УЗИ вен и уже затем при отсутствии противопоказаний можно начинать заниматься спортом", — резюмировал специалист.