Флеболог Авакян объяснил, для кого опасны тренировки в борьбе со стрессом
Специалист также отметил, что на фоне постковидного синдрома у переболевших коронавирусом нередко наблюдается тромбоз вен — особенно у тех, кто лечился дома.
Определённым категориям лиц стоит с осторожностью относиться к спортивным тренировкам как способу снятия стресса, подробнее об этом рассказал хирург-флеболог ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова Армен Авакян в беседе с радио Sputnik.
В первую очередь это касается людей с варикозной болезнью, отметил специалист. Опасность могут представлять упражнения с большим весом в фитнес-клубе. Так, в статичном положении не рекомендуется нагрузка больше пяти килограммов.
"Иначе происходит повышение венозного давления на органы брюшной полости, а именно в животе у нас расположена нижняя полая вена, куда впадают, в принципе, все вены ног. В этом случае повышение давления усиливает развитие варикозной болезни", — пояснил хирург.
Вместо этого лучше работать с собственным весом или обратить внимание на кардионагрузки — бег, велосипед, плавание. Авакян также отметил, что у переболевших коронавирусом нередко наблюдается тромбоз вен, особенно у тех, кто лечился дома.
"В этом случае стоит сначала обратиться к врачу, выполнить УЗИ вен и уже затем при отсутствии противопоказаний можно начинать заниматься спортом", — резюмировал специалист.
Ранее Лайф сообщал, что 85% россиян после снятия ковидных ограничений вернулись в фитнес-клубы. Также исследование показало, что во время пандемии люди пенсионного возраста стали чаще посещать спортивные залы и покупать тренажёры для домашних занятий.
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