Мадуро: Венесуэла договорилась с США продолжить переговоры по интересующим темам

Власти Венесуэлы и делегация из США в ходе встречи в Каракасе договорились продолжить переговоры по определению форматов взаимовыгодного сотрудничества, сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Мы договорились работать над дальнейшей повесткой по темам, представляющим интерес", — сказал он.

Мадуро добавил, что встреча в Каракасе прошла в "уважительной и искренней" атмосфере и продлилась почти два часа. Также он уточнил, что между странами продолжатся "переговоры, координация и положительная повестка работы".

Состав делегации США не был раскрыт ни Каракасом, ни Вашингтоном. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что американская сторона посетила Венесуэлу для обсуждения вопросов, связанных с темами энергетической безопасности и жителей Соединённых Штатов, отбывающих наказание в республике.