НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 08:18

Мадуро: Венесуэла договорилась с США продолжить переговоры по интересующим темам

По его словам, встреча в Каракасе прошла в "уважительной и искренней" атмосфере и продлилась почти два часа. Между странами продолжатся "переговоры, координация и положительная повестка работы".

Власти Венесуэлы и делегация из США в ходе встречи в Каракасе договорились продолжить переговоры по определению форматов взаимовыгодного сотрудничества, сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Мы договорились работать над дальнейшей повесткой по темам, представляющим интерес", — сказал он.

Мадуро добавил, что встреча в Каракасе прошла в "уважительной и искренней" атмосфере и продлилась почти два часа. Также он уточнил, что между странами продолжатся "переговоры, координация и положительная повестка работы".

Состав делегации США не был раскрыт ни Каракасом, ни Вашингтоном. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что американская сторона посетила Венесуэлу для обсуждения вопросов, связанных с темами энергетической безопасности и жителей Соединённых Штатов, отбывающих наказание в республике.

Мадуро обвинил страны НАТО в конфликте на Украине

Мадуро обвинил страны НАТО в конфликте на Украине

Ранее же Мадуро поддержал "Операцию Z", после того как российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре объяснил президенту Венесуэлы цели её проведения. Также глава Венесуэлы рассказал о необходимости противодействовать кампании лжи и дезинформации на Западе.

Мадуро обвинил Запад в ксенофобии по отношению к россиянам

Мадуро обвинил Запад в ксенофобии по отношению к россиянам

Обложка ©

Getty Images / Carolina Cabral

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1