Мадуро: Венесуэла договорилась с США продолжить переговоры по интересующим темам
По его словам, встреча в Каракасе прошла в "уважительной и искренней" атмосфере и продлилась почти два часа. Между странами продолжатся "переговоры, координация и положительная повестка работы".
Власти Венесуэлы и делегация из США в ходе встречи в Каракасе договорились продолжить переговоры по определению форматов взаимовыгодного сотрудничества, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Мы договорились работать над дальнейшей повесткой по темам, представляющим интерес", — сказал он.
Мадуро добавил, что встреча в Каракасе прошла в "уважительной и искренней" атмосфере и продлилась почти два часа. Также он уточнил, что между странами продолжатся "переговоры, координация и положительная повестка работы".
Состав делегации США не был раскрыт ни Каракасом, ни Вашингтоном. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что американская сторона посетила Венесуэлу для обсуждения вопросов, связанных с темами энергетической безопасности и жителей Соединённых Штатов, отбывающих наказание в республике.
Ранее же Мадуро поддержал "Операцию Z", после того как российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре объяснил президенту Венесуэлы цели её проведения. Также глава Венесуэлы рассказал о необходимости противодействовать кампании лжи и дезинформации на Западе.
Getty Images / Carolina Cabral