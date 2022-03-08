Минобороны: За время "Операции Z" уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины

Всего за время "Операции Z" российскими вооружёнными силами было уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, было ликвидировано 87 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 79 радиолокационных станций.

Также было уничтожено 866 танков и других видов боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и миномётов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники и 81 беспилотный летательный аппарат.