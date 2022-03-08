Минобороны РФ сообщило о двух сбитых украинских истребителях МиГ-29 и одном Су-27

Кроме того, военным РФ удалось вывести из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходные огневые установки "Бук М-1".

Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два самолёта МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 Военно-воздушных сил Украины", — заявил он.