Минобороны РФ сообщило о двух сбитых украинских истребителях МиГ-29 и одном Су-27
Кроме того, военным РФ удалось вывести из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходные огневые установки "Бук М-1".
Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два самолёта МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 Военно-воздушных сил Украины", — заявил он.
Кроме того, военным РФ удалось вывести из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходные огневые установки "Бук М-1", четыре пункта управления, две радиолокационные станции, девять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / EPA. Украинский истребитель Су-27.