В Минобороны рассказали о взятых под контроль населённых пунктах силами ЛНР

В то же время подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осавиахим в Мариуполе, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

За прошедшие сутки группировка войск Луганской Народной Республики продвинулась на девять километров, взяв под контроль восемь населённых пунктов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, были освобождены населённые пункты Борсонино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск и Белогоровка.