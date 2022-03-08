В Минобороны рассказали о взятых под контроль населённых пунктах силами ЛНР
В то же время подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осавиахим в Мариуполе, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.
За прошедшие сутки группировка войск Луганской Народной Республики продвинулась на девять километров, взяв под контроль восемь населённых пунктов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В частности, были освобождены населённые пункты Борсонино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск и Белогоровка.
В то же время подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над кварталом Осавиахим в Мариуполе, добавил генерал-майор.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр видео с сайта Народной милиции ЛНР