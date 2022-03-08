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8 марта, 08:05

В России за сутки госпитализировали 3847 человек с ковидом

При этом за тот же период полностью излечилось от болезни 111 756 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 14 802 351.

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 3847 человек, что на 1,13% больше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отмечается, что за тот же период полностью излечилось от коронавируса 111 756 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 14 802 351. За всё время в России выявили 17 081 394 случаев CoViD-19, из которых 66 576 — за прошедшие сутки. Зарегистрирован 357 601 летальный исход, за последние 24 часа этот показатель вырос на 649.

Число жертв коронавируса в мире превысило шесть миллионов

Число жертв коронавируса в мире превысило шесть миллионов

Ранее Лайф рассказывал, что в Роспотребнадзоре допустили полное исчезновение дельта-штамма в России. По последним данным ведомства, доля этого варианта ковида среди выявляемых случаев заражения чуть выше четырёх процентов.

Обложка ©

Pixabay

Варвара Романова
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