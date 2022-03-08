В России за сутки госпитализировали 3847 человек с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 3847 человек, что на 1,13% больше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отмечается, что за тот же период полностью излечилось от коронавируса 111 756 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 14 802 351. За всё время в России выявили 17 081 394 случаев CoViD-19, из которых 66 576 — за прошедшие сутки. Зарегистрирован 357 601 летальный исход, за последние 24 часа этот показатель вырос на 649.