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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 07:58
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Минобороны: Военные РФ вывели из строя аэродром ВВС Украины

Вооружённые силы России ударили по объекту в районе Житомира высокоточным оружием большой дальности 7 марта.

Российские военные вывели из строя аэродром ВВС Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины Озёрное в районе Житомира", — сказал он.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Александр Щербак

Евгения Колесникова
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