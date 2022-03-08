Минобороны: Военные РФ вывели из строя аэродром ВВС Украины
Вооружённые силы России ударили по объекту в районе Житомира высокоточным оружием большой дальности 7 марта.
Российские военные вывели из строя аэродром ВВС Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины Озёрное в районе Житомира", — сказал он.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Александр Щербак