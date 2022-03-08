Цена газа в Европе вновь поднялась выше $3200 за тысячу кубометров

В ходе сегодняшних торгов на бирже цена на газ в Европе вновь поднялась выше 3200 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3277,5 доллара за тысячу кубометров, или 290 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару цены на ICE представлены в евро за МВт/ч). В целом цена на газ на открытии торгов на бирже растёт на 27,6%.