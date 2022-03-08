Цена газа в Европе вновь поднялась выше $3200 за тысячу кубометров
Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3277,5 доллара за тысячу кубометров, или 290 евро за МВт/ч. В целом стоимость газа с начала торгов растёт на 27,6%.
В ходе сегодняшних торгов на бирже цена на газ в Европе вновь поднялась выше 3200 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3277,5 доллара за тысячу кубометров, или 290 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару цены на ICE представлены в евро за МВт/ч). В целом цена на газ на открытии торгов на бирже растёт на 27,6%.
Накануне цена газа в Европе выросла на 79%, впервые достигнув отметки почти в $3900 за тысячу кубометров. Стоимость голубого топлива бьёт исторические максимумы уже который день подряд.
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