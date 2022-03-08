"Роскосмос" бесплатно выведет на орбиту российские спутники вместо OneWeb

Ракеты-носители "Союз-2", выведенные "Роскосмосом" из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb, будут предоставлены российским частным компаниям, которые бесплатно смогут доставить на орбиту космические аппараты. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"До конца текущего года на целевые орбиты будут отправлены десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этого будут использованы ракеты-носители "Союз-2", выведенные нами из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb, — написал он в телеграм-канале.

"Роскосмос" планирует оказать беспрецедентную поддержку частным российским космическим компаниям, также предоставив им доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения. Рогозин добавил, что уже дал указание своему заместителю по развитию орбитальной группировки Михаилу Хайлову принять исчерпывающие меры для поддержки российских частных компаний.