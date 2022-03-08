Apple ограничила доступ к презентации новых продуктов для россиян

Американская корпорация Apple ограничила доступ для россиян к презентации, которая будет транслироваться 8 марта на официальном сайте и YouTube-канале компании.

Apple ограничила доступ к презентации на YouTube для россиян. Скриншот © YouTube / Apple

"Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране (России. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении при открытии соответствующего видео на YouTube.