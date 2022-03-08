Apple ограничила доступ к презентации новых продуктов для россиян
Сегодня компания должна показать новый Mac mini и iPad Air 5-го поколения, а также iPhone SE 2022 года.
Американская корпорация Apple ограничила доступ для россиян к презентации, которая будет транслироваться 8 марта на официальном сайте и YouTube-канале компании.
Apple ограничила доступ к презентации на YouTube для россиян. Скриншот © YouTube / Apple
"Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране (России. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении при открытии соответствующего видео на YouTube.
При этом на русскоязычном сайте организации нет даже упоминания о событии. На сегодняшней презентации Apple должна анонсировать новый Mac mini и iPad Air 5-го поколения. Также компания собирается показать iPhone SE 2022 года.
Напомним, в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции и ограничения в отношении РФ. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
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