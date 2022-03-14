Воробьёв: Подмосковным компаниям предложат землю в аренду за 1 рубль на три года

Власти Подмосковья предоставят региональному бизнесу возможность на три года арендовать землю за один рубль, привлекая таким образом компании, которые помогают с импортозамещением. О новой мере рассказал на заседании правительства губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"У нас уже долгое время действует возможность предоставления бесплатной земли для новых предприятий. Вот сейчас мы ещё одну инициативу ввели — это аренда за один рубль на три года. По сути, это предоставление площадки со всем необходимым за символическую цену. Для того чтобы прежде всего реализовывать на этих площадках проекты импортозамещения", — цитирует его телеканал "360".

По словам губернатора, земля в регионе предоставляется бесплатно, а власти поддерживают предпринимателей в создании нового бизнеса. Поэтому Воробьёв особенно призывает специалистов к поиску проектов импортозамещения.

"Я хочу обратиться и к главам, и к отраслевикам — по оперативному поиску таких проектов. Ряд из них — порядка пяти: по фарме, строительным материалам (утеплителям в частности) и по котлам газификации — у нас уже на рассмотрении", — заявил он.

Воробьёв подчеркнул, что все разработанные технологии должны внедряться в России и в Московской области в частности, чтобы не зависеть от настроения иностранных коллег. Подать заявку на предоставление участка можно на инвестиционном портале. Глава региона также отметил, что уже работающие в Подмосковье компании получат дополнительные меры поддержки в сложных экономических условиях.