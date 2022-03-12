VK запустил инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса

Холдинг VK на своей платформе "Бизнес ВКонтакте" запустил инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса, которые предусматривают возможность создать свой интернет-магазин с оплатой через VK Pay и возможностью перенести свой бизнес с других платформ. О новшествах сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня на платформе "Бизнес ВКонтакте" предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в Интернете <...> Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link", — отметили в пресс-службе компании.

Предприниматели получили возможность бесплатно создать полноценный интернет-магазин с платежами через сервис VK Pay, который стабильно работает с любыми картами отечественных банков. Они могут подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами, а также перенести своих подписчиков с других платформ с помощью бесплатного инструмента создания коротких ссылок и генераторов QR-кодов. Помимо этого, представителям бизнеса доступна круглосуточная поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.