Правительство России ввело мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года

Кабмин принял решение ввести мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

"В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Исключением станет только проведение плановых осмотров в отношении небольшого закрытого перечня объектов в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.