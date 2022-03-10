Правительство России ввело мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Исключением станет только проведение плановых осмотров в отношении небольшого закрытого перечня объектов.
Кабмин принял решение ввести мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.
"В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Исключением станет только проведение плановых осмотров в отношении небольшого закрытого перечня объектов в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.
Ранее министр труда и социальной защиты России Котяков сообщил, что на выплаты на детей от 8 до 16 лет будет направлено свыше 500 миллиардов рублей. Он уточнил, что все меры по поддержке семей с детьми обеспечены финансированием в полном объёме, а министерство держит этот вопрос на контроле.
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