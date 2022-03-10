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10 марта, 15:29

Путин призвал сделать всё для сохранения темпов выдачи ипотеки в России

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания рассказал, что ни одна льготная программа не была сокращена.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил кабмину и Центробанку сделать всё необходимое для сохранения темпов выдачи ипотеки в стране.

"Прошу правительство и Банк России сделать всё, чтобы сохранить темпы выдачи ипотеки для обеспечения непрерывной работы строительного сектора", — отметил глава государства.

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания рассказал, что ни одна льготная программа ипотеки в России не была сокращена, несмотря на рост ключевой ставки. Кроме того, по его словам, прирост выдачи такой ипотеки за неделю составил от 30% до 60%.

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А ранее в Минстрое РФ заявили, что программы льготной ипотеки в России будут работать на действующих условиях до конца марта 2022 года, несмотря на повышение ключевой ставки до 20%.

В ведомстве уточнили, что разработка дополнительного пакета мер по продлению таких проектов продолжается.

Обложка ©

Pixabay

Александра Вишнякова

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