Эстония приостанавливает выдачу виз россиянам

Такое решение не коснётся тех граждан, у которых в стране живут члены семьи. Исключение составят также те, кто хочет посетить государство "по гуманитарным причинам".

Эстония приостанавливает выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации в связи с событиями на Украине. Об этом заявила глава МИД страны Эва-Мария Лийметс.

"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Это касается прежде всего новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине", — отметила Лийметс, добавив, что сейчас также невозможно получать госпошлину.

Глава эстонского МИД подчеркнула, что такое решение не коснётся тех граждан, у которых в стране живут члены семьи. Исключение составят также те, кто хочет посетить государство "по гуманитарным причинам" или желает "навестить больного родственника".