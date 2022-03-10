Эстония приостанавливает выдачу виз россиянам
Такое решение не коснётся тех граждан, у которых в стране живут члены семьи. Исключение составят также те, кто хочет посетить государство "по гуманитарным причинам".
Эстония приостанавливает выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации в связи с событиями на Украине. Об этом заявила глава МИД страны Эва-Мария Лийметс.
"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Это касается прежде всего новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине", — отметила Лийметс, добавив, что сейчас также невозможно получать госпошлину.
Глава эстонского МИД подчеркнула, что такое решение не коснётся тех граждан, у которых в стране живут члены семьи. Исключение составят также те, кто хочет посетить государство "по гуманитарным причинам" или желает "навестить больного родственника".
Ранее премьер Эстонии Каллас призвала изолировать Россию от "свободного" мира. Политик добавила, что сейчас в разработке находится очередной пакет санкций против Москвы. Она отметила, что важно поддержать Украину в политическом, гуманитарном, экономическом и военном смысле.
Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Pixabay