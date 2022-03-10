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Опубликовано 10 марта 2022, 15:25

Эстония приостанавливает выдачу виз россиянам

Такое решение не коснётся тех граждан, у которых в стране живут члены семьи. Исключение составят также те, кто хочет посетить государство "по гуманитарным причинам".

Эстония приостанавливает выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации в связи с событиями на Украине. Об этом заявила глава МИД страны Эва-Мария Лийметс.

"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Это касается прежде всего новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине", — отметила Лийметс, добавив, что сейчас также невозможно получать госпошлину.

Глава эстонского МИД подчеркнула, что такое решение не коснётся тех граждан, у которых в стране живут члены семьи. Исключение составят также те, кто хочет посетить государство "по гуманитарным причинам" или желает "навестить больного родственника".

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Ранее премьер Эстонии Каллас призвала изолировать Россию от "свободного" мира. Политик добавила, что сейчас в разработке находится очередной пакет санкций против Москвы. Она отметила, что важно поддержать Украину в политическом, гуманитарном, экономическом и военном смысле.

Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Pixabay

Никита Осипов
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