Путин заявил, что санкции Запада против России были неизбежны

Санкции против России были бы введены в любом случае, как это было на протяжении многих лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нисколько не сомневаюсь, что санкции всё равно бы вводились, как это было на протяжении многих лет. Более того, даже после развала СССР многие ограничения не прекращали своё действие в отношении РФ", — сказал глава государства на совещании с членами кабмина.

Российский лидер отметил, что санкционное давление было всегда, но экономика России адаптируется к новой ситуации, это приведёт к укреплению независимости и суверенитета. В частности, Путин заявил о необходимости импортозамещения по всем направлениям.