Путин заявил, что санкции Запада против России были неизбежны
Российский лидер отметил, что санкционное давление было всегда, но экономика РФ адаптируется к новой ситуации, это приведёт к укреплению независимости и суверенитета.
Санкции против России были бы введены в любом случае, как это было на протяжении многих лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нисколько не сомневаюсь, что санкции всё равно бы вводились, как это было на протяжении многих лет. Более того, даже после развала СССР многие ограничения не прекращали своё действие в отношении РФ", — сказал глава государства на совещании с членами кабмина.
Российский лидер отметил, что санкционное давление было всегда, но экономика России адаптируется к новой ситуации, это приведёт к укреплению независимости и суверенитета. В частности, Путин заявил о необходимости импортозамещения по всем направлениям.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.